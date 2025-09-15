Eski Futbolcunun Oğluna Suikast: Şüpheli Tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu restoran işletmecisi Haluk Altın'ı öldüren şüpheli tutuklandı.

Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak'taki restoranda işletme sahibi Haluk Altın'ı (45) tabancayla vurduktan sonra ekipler tarafından yakalanan cinayet zanlısı Ceyhun B. (38) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay

Kız arkadaşıyla restorana gelen Ceyhun B. (38), işletme sahibi Haluk Altın tarafından saatin geç olduğu gerekçesiyle içeriye alınmamış, bunun üzerine tartışma çıkmıştı. Ceyhun B, bir süre sonra geri geldiği restoranda işletmeci Altın'a tabancayla ateş etmişti. Ağır yaralanan Altın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Haluk Altın'ın, bir dönem Trabzonspor, Rizespor, Gaziantepspor ve Samsunspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu öğrenilmişti.