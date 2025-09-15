Haberler

Eski Futbolcunun Oğluna Suikast: Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da, eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu Haluk Altın'ı öldüren şüpheli Ceyhun B. tutuklandı. Olay, restoran sahibi Haluk Altın'ın, Ceyhun B. ve kız arkadaşını içeri almayınca tartışmaya dönüşmüştü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu restoran işletmecisi Haluk Altın'ı öldüren şüpheli tutuklandı.

Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak'taki restoranda işletme sahibi Haluk Altın'ı (45) tabancayla vurduktan sonra ekipler tarafından yakalanan cinayet zanlısı Ceyhun B. (38) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay

Kız arkadaşıyla restorana gelen Ceyhun B. (38), işletme sahibi Haluk Altın tarafından saatin geç olduğu gerekçesiyle içeriye alınmamış, bunun üzerine tartışma çıkmıştı. Ceyhun B, bir süre sonra geri geldiği restoranda işletmeci Altın'a tabancayla ateş etmişti. Ağır yaralanan Altın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Haluk Altın'ın, bir dönem Trabzonspor, Rizespor, Gaziantepspor ve Samsunspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Icardi'nin sevgilisi China Suarez, kahvaltı sofralarına Türk dokunuşu yaptı

Türk kahvaltısına uyum sağladı! Tercihi dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gupse Özay'ın son hali şaşırttı! Kilolar gitti, yeni tarz geldi

Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Gupse Özay şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.