Haberler

Eski Futbolcu Batuhan Karadeniz Hakkında Kırmızı Bülten Çıkarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medyada yasa dışı bahis ve kumarı özendirici paylaşımlar yapması, yasa dışı bahis sitesi reklâmı yapması ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları nedeniyle kırmızı bültenle aranmaya başlandı. Tüm mal varlığına el konuldu.

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; sosyal medyada yasa dışı bahis ve kumarı özendirici paylaşımlarda bulunduğu, yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığı ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarını işlediği gerekçesiyle kırmızı bülten çıkarıldı. Ayrıca Karadeniz'in tüm mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Karadeniz'in sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis ve kumarı teşvik eden paylaşımlar yaptığı, yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yayımladığı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akladığı belirlendi. Bunun üzerine Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla, Karadeniz'in taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına ile kripto para borsalarındaki varlıklarına el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına el konuldu

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Bu sefer fena köşeye sıkıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs

Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs
Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar adeta çakıldı

Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar adeta çakıldı
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Mahmut Tuncer'den sıra dışı 'Serenay Sarıkaya' çıkışı

Mahmut Tuncer, güzel oyuncuyu işaret etti: Beni o oynasın
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Pervin Buldan, 'Nokta' dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı

"Nokta" dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı
Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor

Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği ülkede böyle karşılandı
İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü! Yasak aşk cinayetinde babadan davanın seyrini değiştirecek sözler

Yasak aşk cinayetinde babadan olayın seyrini değiştirecek sözler
Galeride çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Galerideki yangın 2 can aldı: Çok sayıda yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.