Haberler

Eski Çalışan Çelik Kasadan 1 Milyon Lira Çaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manavgat'ta bir iş yerinde çelik kasadan 1 milyon lira çalan eski çalışan Batuhan Yılmaz, jandarma operasyonuyla yakalandı ve tutuklandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, iş yerindeki çelik kasadan yaklaşık 1 milyon lira çalan şüphelinin, eski çalışan Batuhan Yılmaz olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Yılmaz, tutuklandı.

Manavgat'ın Çakış Mahallesi'nde pazartesi günü bir iş yerinin çelik kasasından dolar, euro ve Türk lirası olmak üzere yaklaşık 1 milyon lira çalındı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Ekipler, hırsızlığı, iş yerinin eski çalışanlarından Batuhan Yılmaz'ın gerçekleştirdiğini tespit etti. Jandarma operasyonuyla gözaltına alınan Batuhan Yılmaz'ın gösterdiği yerde yapılan aramada da çalınan paralar bulunup, iş yeri sahibine teslim edildi.

Taşağıl Jandarma Karakolu'nda işlemleri tamamlanan Batuhan Yılmaz, dün sabah adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Yılmaz, tutuklandı.

Diğer yandan Batuhan Yılmaz'ın olay günü iş yerine girip, çelik kasayı aradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber- kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul trafiğinde kritik düzenleme! 84 noktada hız limitleri değişiyor

İstanbul trafiğinde kritik düzenleme! Hız limitleri değişiyor
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
İstanbul trafiğinde kritik düzenleme! 84 noktada hız limitleri değişiyor

İstanbul trafiğinde kritik düzenleme! Hız limitleri değişiyor
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak 'VAR'dan döner' dedi

CHP'nin kırmızı kartına Bakan Bak'tan bomba yanıt
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.