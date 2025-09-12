Haberler

Eski Buz Hokeyi Sporcusu Emirhan Kavaz Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Eski Buz Hokeyi Sporcusu Emirhan Kavaz Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında eski buz hokeyi sporcusu Emirhan Kavaz yaşamını yitirirken, yaralanan sürücü ve bir yolcu hastaneye kaldırıldı. Emirhan Kavaz, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

ERZURUM'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden eski buz hokeyi sporcusu Emirhan Kavaz, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum'da dün saat 20.55 sıralarında Farabi Bulvarı üzerinden Aziziye ilçesi istikametine ilerleyen Umutcan Kavaz yönetimindeki 25 ADL 318 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce refüjdeki ağaca, ardından da aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Umutcan Kavaz'ın yaşamını yitirdiği, sürücü Umutcan Kavaz ile araçtaki Hayrunnisa Kavaz'ın ise yaralandığı belirlendi. Hayrunnisa Kavaz Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Emirhan Kavaz'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Saleha- Necmi çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Emirhan Kavaz için cuma namazı sonrası Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabilen baba Necmi Kavaz gözyaşlarıyla evladının tabutuna son kez baktı. Eski buz hokeyi sporcusu Emirhan Kavaz'ın cenazesi, Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Bu arada kazada yaralanan sürücü Umutcan Kavaz'ın tedavisinin devam ettiği, Hayrunnisa Kavaz'ın ise tedavisi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor

Maliye'den herkesi ilgilendiren hamle: Gönüllü düzeltme yapmayan yandı
ABD Başkanı Trump: Putin'e karşı sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz

"Sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz"
İmamoğlu duruşmasında bir ilk! Yargı tarihinde böylesi görülmedi

İmamoğlu duruşmasında bir ilk! Yargı tarihinde böylesi görülmedi
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı

Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.