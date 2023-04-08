Esenyurt'taki çatışmadan yeni detaylar

ESENYURT'ta 2 motosikletle gelen 4 kişi cadde üzerindeki bir kafede oturanlara kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan 1 kişi arkadaşlarının yardımıyla özel hastaneye gitti. Olay yerindekiler polisten yaralı olduğunu saklarken, durum hastane yetkililerinin polisi aramasıyla ortaya çıktı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 2 motosikletle gelen 4 kişi cadde üzerindeki bir kafede oturanlara kurşun yağdırdı. Olayın ardından polise bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kafenin güvenlik kameralarına bakmak istedi ancak kafe çalışanları kameraların bozuk olduğunu söyledi. Görüntü izleyemeyen polis olay yeri çalışmalarının ardından bölgeden ayrıldı. Ekipler ayrıldıktan sonra Esenyurt'taki özel bir hastaneye bacağından vurulan bir kişinin gittiğini öğrendi. Hastaneye giden ekipler yaralının Metran P. olduğunu belirledi. Şüphelinin hastaneye arkadaşları tarafından özel bir araçla getirildiğini daha sonra yine aynı arkadaşları tarafından buradan alınarak Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü tespit edildi. Burada yaralıya ulaşan ekipler, Metran P.'nin ve yanındaki arkadaşlarının bilgisine başvurdu. Metran P., polise kafede otururken motosikletli kişilerin üzerlerine doğru ateş ettiğini, olay sonrasında yere yattığını ancak bacağından yaralandığını daha sonra hastaneye gittiğini söyledi. Ekipler yaralı ve arkadaşlarının ifadesinin ardından şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.