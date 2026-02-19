Haberler

Esenyurt'ta Spor Akademisi Kursları Devam Ediyor

Güncelleme:
Esenyurt Belediyesince gençlerin hedefledikleri okullara en güçlü şekilde hazırlanması amacıyla hayata geçirilen Spor Akademisi Hazırlık Kursları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kurslarda gençler profesyonel eğitim sürecine adım attı.

Geçen yıl kasım ayında kayıtları alınan ve aralıktan itibaren temel hazırlık çalışmalarına başlayan kursiyerler, profesyonel antrenman programları kapsamında ilk derslerini yaptı.

Şehit Caner Mert Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk derse Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer de katıldı.

İlçedeki öğrencilerin ücretsiz olarak faydalandığı kurslarda, beden eğitimi ve spor yüksekokulu, polis meslek eğitim merkezi, polis meslek yüksekokulu ve spor liseleri özel yetenek sınavlarına yönelik profesyonel eğitim veriliyor. Haftanın 6 günü, 18.00-22.00 saatleri arasında sürdürülen programla gençlerin performans, dayanıklılık ve teknik kapasiteleri artırılıyor.

Geçen yıl yüzde 90 başarı elde edilen kurslarda, bu yıl da aynı azim ve kararlılıkla başarı çıtasının daha da yukarı taşınması hedefleniyor.

Kaynak: AA " / " + Gökçe Karaköse -
