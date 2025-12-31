Haberler

Esenyurt'ta çıkan fabrika yangınına müdahale sürüyor

Esenyurt'taki inşaat malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi 11 saati geçti. Yangın, hırdavat malzemelerinin bulunduğu depolara sıçradı ve zaman zaman patlamalara yol açtı.

Esenyurt'ta inşaat malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin 11 saattir müdahalesi devam ediyor.

Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde inşaat malzemeleri üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikada başlayan ve hırdavat malzemelerinin bulunduğu depolara sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi, 5 farklı noktadan yaklaşık 11 saattir sürüyor.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
