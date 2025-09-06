Esenyurt'ta Esnaf Sorunları ve Çözüm Yolları Ele Alındı

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, İstanbul Esenyurt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetimi ile kahvaltı programında buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programda ilçe esnafının sorunları ve çözüm yolları ele alındı.

Başkan Vekili Aksoy, belediye olarak her zaman Esenyurt'un gelişiminde önemli rol üstlenen esnafın yanında olduklarını belirtti.

Aksoy, "Hepimiz biliyoruz ki 30 yılda biriken sorunların 30 günde çözülmesi mümkün değildir. Bizim meselemiz, çözümün bir parçası olmak ve gerektiğinde fedakarlık yapmaktır. Eğer bir yerde yol işgali varsa, bunu birlikte açacağız. Belediyemiz bir çalışma yaptığında tepkiyle karşılaştığında herkes kenardan izlemeyecek, oraya gelip çözümün ortağı olacak. Birlik olduğumuzda Allah'ın izniyle çözülemeyecek hiçbir mesele yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, halktan daha büyük güç yoktur." değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşların güvenliği için 6 yeni karakol ve ilçe emniyet müdürlüğü binası yapacaklarını bildiren Aksoy, "Ayrıca, Sayın Bakanımızın talimatıyla 200'e yakın güvenlik kamerası ilçemize yerleştirilmeye devam ediliyor. Kristalşehir'in alt tarafındaki 85 bin metrekarelik arsada, 220 hakim ve savcının görev yapacağı modern bir adliye binası inşa edeceğiz. Kaymakamlık binasını da eski yerine, daha modern ve daha erişilebilir bir şekilde yeniden yapacağız." ifadelerini kullandı.

İlçede sağlıktan temizliğe, sosyal alanlardan ulaşıma kadar birçok alanda çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Aksoy şunları kaydetti:

"İlçemizin uzun süredir beklediği hastane yatırımını da hayata geçireceğiz. 2013'ten beri bekleyen 65 yataklı Mevlana Mahallesi'ndeki proje yeniden gündeme alındı. Gökevler Mahallesi'nde hastane için ayrılan 49 dönümlük arazi maalesef yeşil alana çevrilmişti. Bu karar düzeltildi. Böylece ilçemiz, şehir hastanesi büyüklüğünde bir sağlık kapasitesine kavuşacak. Çöp filosunu yeniledik, konteynerlerimizi değiştiriyoruz. Yıllardır tadilat görmeyen park ve bahçelerin bakımına başladık. Çocuk parklarını yeniliyoruz. Kadınlarımız için güvenli, temiz, kameralı ve kaliteli sosyal tesisler kuruyoruz. Bu tesisler lüks değil ama herkesin rahatlıkla kullanabileceği şekilde olacak. Doğru konularda bize destek olun, hatamız varsa uyarın. Hep birlikte bu şehri daha yaşanabilir hale getirelim."