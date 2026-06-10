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Esenyurt'ta banka şubesine silahla ateş açan şüpheli yakalandı

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Esenyurt'ta bir banka şubesine gece saatlerinde motosikletle gelen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Sabah fark edilen kurşun izleri üzerine polis harekete geçti. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüpheli M.Ç'yi evinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Esenyurt'ta bir banka şubesine gece saatlerinde silahla ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'ndaki özel bir bankanın şubesine, gece saatlerinde motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Sabah şubeyi açmak için gelen personel, kurşun izlerini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, banka şubesinin çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı, delil topladı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, saldırının faili olduğu tespit edilen M.Ç'yi evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
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