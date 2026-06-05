Esenyurt'ta yanlışlıkla çöpe atılan 35 bin lira sahibine teslim edildi

Esenyurt'ta yanlışlıkla çöpe atılan 35 bin lira, çöp aktarma merkezinde yapılan aramada bulunarak sahibine teslim edildi.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede ikamet eden Saadettin Musullu, sabah işe gitmek üzere evden çıkarken kredi kartı borcunu ödemek için hazırladığı 35 bin lirayla cüzdanını poşete koydu.

Aynı anda evdeki çöp poşetlerini de yanına alan Musullu, dalgınlıkla para ve cüzdanının bulunduğu poşeti de çöplerle birlikte konteynere attı.

Bir süre sonra para ve cüzdanının yanında olmadığını fark eden Musullu, konteynerlerin bulunduğu alana geri döndü. Durumu belediye personeline bildiren Musullu, Esenyurt Belediyesi Çöp Aktarma Merkezi'ne gitti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mağduriyeti gidermek için merkezdeki çöp toplama aracındaki atıkları boşalttı ve detaylı bir arama yaptı.

Yapılan arama sonucunda içerisinde 35 bin lira nakit para, kimlik, ehliyet, kredi kartları ve kişisel eşyaların olduğu poşet bulundu. Poşet, zabıta ekiplerinin gözetiminde tutanak altına alınarak sahibine teslim edildi.