Esenler'de kuryenin motosikletinden sipariş verilen ürünler ve şarj cihazı çalındı

Esenler'de motosikletini park eden kurye, yemek siparişleri ve şarj cihazının çalındığını fark etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve hırsızlığın çocuklar tarafından yapıldığı belirlendi.

ESENLER'de motosikletini park edip binaya sipariş teslim etmeye giden kurye, döndüğünde motosiklet çantasındaki 3 bin 500 liralık yemek siparişleri ve taşınabilir şarj cihazının çalındığını fark etti. Çocuklardan oluşan grubun yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece Esenler Menderes Mahallesi 353 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kurye bir adrese yemek siparişi ulaştırmak için aracını sokak üzerine park ederek binaya girdi. Kuryenin uzaklaşmasını fırsat bilen ve yaşları küçük olduğu görülen 6 kişilik grup, hızlıca motosikletin yanına gelerek kuryenin çantasını açtı.

3 BİN 500 LİRALIK SİPARİŞİ VE ŞARJ CİHAZINI ÇALDILAR

Kısa süre sonra binadan çıkan kurye, çantasının açık olduğunu fark etti. Kontrol ettiğinde, teslim edilmeyi bekleyen 3 bin 500 lira değerindeki yemek siparişleri ile taşınabilir şarj cihazının çalındığını gördü. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen kurye, hırsızlığın çocuklar tarafından yapıldığını gördü. Siparişleri çalınan kurye, bölgede benzer hırsızlık olaylarının sıklıkla yaşandığını belirterek duruma tepki gösterdi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
