Erzurum Paça Çorbası'na Coğrafi İşaret Belgesi

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusu sonucu Türk Patent ve Marka Kurumu, kentin asırlık lezzeti 'paça çorbası'na coğrafi işaret belgesi verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentin gastronomi potansiyelini daha da ileri taşımak için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan geçmişiyle Türk mutfağında önemli yere sahip paça çorbasına coğrafi işaret alınması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Türk Patent ve Marka Kurumu'na müracaat etti. Yapılan inceleme sonrası Türk Patent ve Marka Kurumu, çorbayı 'Erzurum Paça Çorbası' adıyla tescil etti.Coğrafi işaret belgesi alan paça çorbasının tanıtımı Müceldili Konağı'nda yapıldı. Erzurum Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral hazırlanan paça çorbasını davetlilere ikram etti.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, coğrafi işaret çalışmalarının şehrin ekonomik ve kültürel kalkınmasına büyük katkı sağladığını söyledi. Erzurum paça çorbasının coğrafi işaret almasıyla bu alandaki ürün sayısının 62'i yükseldiğini ifade eden Oral, 20'ye yakın ürün ve lezzetle ilgili de Türk Patent ve Marka Kurumu'na müracaatları bulunduğunu kaydetti.

Erzurum'un gastronomi alanındaki marka değerini her geçen gün daha da güçlendirdiklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kadim şehir Erzurum'umuzun birbirinden kıymetli lezzetlerini korumak, tanıtmak ve geleceğe taşımak adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bugün paça çorbamızın coğrafi işaret tescilini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin gastronomi potansiyelini daha da ileri taşımak için 20 lezzetimizin daha coğrafi işaret alması adına başvurularımızı gerçekleştirdik. Erzurum sadece tarihiyle değil, mutfağıyla da Türkiye'nin en güçlü şehirlerinden biridir. Bu değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. İnşallah önümüzdeki süreçte Erzurum mutfağını ulusal ve uluslararası platformlarda çok daha güçlü şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ERZURUM PAÇA ÇORBASI

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret alan Erzurum paça çorbası; su, koyun veya sığır ayak paçası, tuz, sarımsak, sirke, limon suyu, baharat, nohut ve pirinç kullanılarak hazırlanıyor. Çorba, sert iklim şartlarının hakim olduğu kentte kış aylarında yoğun olarak tüketiliyor. Günlük öğünlerin yanı sıra özel günlerde de sofralarda yer bulan çorbanın hazırlanışında ustalık büyük önem taşıyor. Tescil dosyasında yer alan bilgilere göre, paçaların seçimi, temizlenmesi, kaynatılması ve uzun süre pişirilmesi çorbanın ayırt edici özellikleri arasında bulunuyor. Yaklaşık 15-20 saat boyunca kısık ateşte pişirilen paça çorbası, kolajen bakımından zengin yapısıyla dikkat çekiyor.

Haber : Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı