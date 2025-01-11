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Erzurum İl Emniyet Müdürü Yırtar, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Erzurum İl Emniyet Müdürü Yırtar, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Anadolu Ajansı'nın 2024'e damga vuran olaylarını derleyen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek oy veren Yırtar, AA personelini tebrik etti.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yırtar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" karesine oy veren Yırtar, "Doğal Yaşam"da Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" fotoğrafını seçti.

Yırtar, "Haber"de ise Ali Jadallah'ın Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde çektiği "Evi terk ederken" fotoğrafını tercih etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafına oy veren Yırtar, "Spor"da ise Oğuz Yeter'in 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Avusturya maçında çektiği "Gol sevinci" karesini seçti.

Fotoğrafları beğendiğini belirten Yırtar, Anadolu Ajansı personelini tebrik etti.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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