Erzurum'da Yasa Dışı Balık Avcılığına Ceza

Erzurum'da Yasa Dışı Balık Avcılığına Ceza
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Erzurum'un Aziziye ilçesinde, serpme ağla yasa dışı balık avlayan 3 kişiye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten idari işlem uygulandı. Jandarma ekipleri, yasa dışı avcılıkta kullanılan malzemelere el koyarak ilgili tarım müdürlüğüne teslim etti.

Erzurum'da serpme ağla yasa dışı balık avlayan 3 kişiye idari işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Aziziye İlçe Jandarma Komutanlığınca, Aziziye ilçesi Kuzgun Barajı çevresinde çalışma yapıldı.

Bu kapsamda serpme ağla yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Yasa dışı avcılıkta kullanılan malzemelere el konularak Aziziye İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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