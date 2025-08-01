Erzurum'da Özel Bireylerle Futbol Maçı Düzenlendi

Erzurum'da Özel Bireylerle Futbol Maçı Düzenlendi
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Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri, özel gereksinimli bireylerle futbol oynayarak dostluk ve dayanışma mesajı verdi. Etkinlik, 'Aile Yılı' kapsamında gerçekleştirildi.

Erzurum'da protokol üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünce organize edilen futbol maçında, özel bireylerle futbol oynadı.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Ahmet Gökhan Yazıcı ve beraberindekiler, özel bireylerle futbol oynadı.

Vali Çiftçi, 4-4 biten maç sonunda özel bireylere madalya verip tatlı ikram etti.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çiftçi, amaçlarının, özel bireyler ve aileleriyle güzel vakit geçirmek olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlandığını ve dostluğun kazandığını belirten Çiftçi, "Özel gereksinimle bireyler ve ailelerimizle beraber 'Aile Yılı' münasebetiyle böyle bir etkinlik düzenledik. Bizim zaten bu tür halı saha maçlarımız devam ediyordu. Bugün de özel gereksinimli bireylerimizle bunu devam ettirmiş olduk." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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