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Erzurum'da Mağazadan Çanta Çalan Kadının Anları Güvenlik Kamerasında

Erzurum'da Mağazadan Çanta Çalan Kadının Anları Güvenlik Kamerasında
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Erzurum'da bir kadın, müşteri gibi girdiği mağazadan çanta çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Mağaza sahibi, eylemin kızının gözleri önünde gerçekleşmesinin kendilerini üzdüğünü belirtti.

ERZURUM'da bir kadının, müşteri gibi girdiği mağazadan çanta çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Zeki Çat'a ait mağazaya giren kadın, içeride iş yeri sahibinin 8 yaşındaki kızından başka kimsenin olmadığını fark edince rafta duran bir çantayı elindeki poşetlerin arasına koyup, sakin tavırlarla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerine gelen Çat, kızının durumu anlatması üzerine güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde bir kadının raftan çantayı alarak uzaklaştığı görüldü. Kadın mağazaya girdiğinde personellerinin depoda olduğunu anlatan Mustafa Zeki Çat, "Çantanın satış fiyatı 400 TL, ona üzülmüyoruz ama 8 yaşındaki kızımızın gözlerinin içine baka baka bu eylemin gerçekleşmesi bizi çok üzdü. Madem kendisini 400 lira için rezil etmeyi göze almış, o kadına söyleyecek hiçbir sözüm yok artık" diye konuştu. İş yeri sahibi Mustafa Zeki Çat, kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek kadın hakkında şikayetçi olacağını belirtti.

Haber: Oktay POLAT / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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