Erzurum'da Kurbanlık Hayvanlar Pazarında Görücüye Çıktı

Erzurum'da Kurbanlık Hayvanlar Pazarında Görücüye Çıktı
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Aşkale'de kurulan canlı hayvan pazarında yaklaşan kurban bayramı nedeniyle kurbanlık hayvanlar satışa sunuldu. Pazarın hınca hınç dolu olmasına rağmen satışların beklentiyi karşılamadığı ve fiyatların yüksek olduğu belirtildi.

Kurbanlıklar görücüye çıktı

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde Pazar günleri kurulan Canlı hayvan pazarında yaklaşan kurban bayramı münasebetiyle kurbanlık hayvanlarda görücüye çıkmaya başladı.

Aşkale'de sabah erken saatlerinde kurulan hayvan pazarında hem küçükbaş hem de büyük baş bir çok hayvan alıcılar için pazara getirildi. Pazar alanı hınca hınç dolu olsa da satılan kurbanlık beklentinin çok altında kaldı.

Üreticiler fiyatların geçen sene ile fazla bir fark olmadığını söylese de kurban alacak olan vatandaşlar ise satışların çok pahalı olmasından yakınıyor.

Senenin ilk kurbanlık satışları bu hafta kuruldu. Sıkta olmasa bile bazı vatandaşlar kurbanlıklarını aldılar. Sıkı pazarlıkların yapıldığı anlarda kol sallama diye tabir edilen pazarlık usulü, alıcı ve satıcıların canlarının yanmasına yol açarken izleyenlerin yüzünde tebessüm ettirdi.

Görücüye çıkan kurbanlıklar ilk hafta itibariyle büyük baş hayvanlar 70 binden başlayıp 350 bine, küçükbaş hayvanlarda ise 10 binden 30 bin TL arası fiyatlarda olduğu gözlemlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CELAL DİLSİZ - Güncel
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