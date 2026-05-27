Kurban keserken kalp krizi geçirip öldü

Erzurum'da Kurban Bayramı'nda kesim sırasında 65 yaşındaki Ednan Hoşgör kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti, kendini yaralayan 110 kişi hastanelere başvurdu.

Erzurum'da kurban kesimi, bayram namazı sonrasında başladı. Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kurban Yakalama Timi, bu kez kaçan kurbanlıklar yerine kesim sırasında huysuzlanan hayvanların sakinleştirilmesi için vatandaşlara yardımcı oldu.

HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİLER

Erzurumlular, kurban kesiminde genellikle Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda kurduğu mobil mezbahaneleri tercih etti. Kurbanlarını evlerinin bulunduğu bölgelerde kesmeyi seçen 100'den fazla kişi, kendilerini yaraladı. Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanelerine müracaat eden yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yakınlarıyla kurban kesen Ednan Hoşgör (65), kalp krizi geçirdi. Ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hoşgör, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

17 KİŞİ, HASTANELERE MÜRACAAT ETTİ

Erzurum'un Oltu ilçesinde kurban kesimi bayram namazı sonrası başladı. Kurbanlarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 17 kişi Oltu Devlet Hastanesi Acil Polikliniği'ne başvurdu. Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralananlar, hastanedeki tedavileri sonrası taburcu edildi.

Bu arada ilçedeki kesim alanlarında yoğunluk dikkat çekti. Kurban kesimi için bekleyenlere kavurma, pilav ve semaver çayı ikram edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
