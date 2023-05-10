Üye Girişi
Haberi Paylaş
Erzurum'da kendisine ulaşılamayan kişi evinde ölü bulundu

Erzurum'da kendisine ulaşılamayan kişi evinde ölü bulundu

Güncel Haberler

Erzurum'un Aziziye ilçesinde haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Ilıca Mahallesi'nde ikamet eden ve ailesi şehir dışında olması nedeniyle yalnız yaşayan 60 yaşındaki Metin Utaç'dan bir süre haber alamayan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Utaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp hastası olduğu öğrenilen Utaç'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel

Erzurum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title