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Erzurum'da buzlu yolda kaza: Ulaşımda aksamalar yaşandı

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Erzurum'da buzlu yolda kayarak kontrolden çıkan bir tır, ulaşımda aksamalara neden oldu. Tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Erzurum'da buzlu yolda kayarak kontrolden çıkan tır, ulaşımda aksamaya sebep oldu.

Alınan bilgiye göre, Engin Aslan idaresindeki 31 AOR 135 plakalı tır, Erzurum-Ardahan kara yolunun Şenkaya ilçesi Değirmenli Mahallesi mevkisinde yolun buzlu olması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki eve çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle Erzurum-Ardahan kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Şenkaya Erzurum Ulaşım Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

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