Erzurum'da 800'den Fazla Gölet Tarım ve Hayvancılığı Destekliyor

Erzurum kırsalında Büyükşehir Belediyesi tarafından 800'ün üzerinde yapılan gölet, kentin büyük ve küçükbaş hayvan popülasyonu artırıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, inşa ettikleri göletlerle şehirdeki büyük ve küçükbaş hayvan popülasyonunun arttığını belirtti.

Erzurum'un her karış toprağına hizmet, her damla suyuna bereket katmak için durmadan çalıştıklarını ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Arazi sulama ve hayvan içme suyunu esas alarak 11 yılda 800'ün üzerinde gölet yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Fonksiyonel özellikleriyle de şehrimizin tarım ve hayvancılık hayatına katkı sunan göletlerimiz sayesinde Erzurum ve bölgemizde hayvan varlığı giderek artıyor. Şu an itibariyle ekiplerimiz Yakutiye ilçemize bağlı Yeşilyayla mahallemizde hummalı bir şekilde çalışıyor. Büyük ölçekli baraj tipi sulama göletimiz tamamlandığında 13 bin dönüm araziyi suyla buluşturacağız. Verimli topraklarımızı üretimle ve çiftçimizi bereketle buluşturacak bu dev yatırım tarımın ve ekonomik kalkınmanın da yeni kapısı olacak."