Haberler

Erzurum'da 800'den Fazla Gölet Tarım ve Hayvancılığı Destekliyor

Erzurum'da 800'den Fazla Gölet Tarım ve Hayvancılığı Destekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, inşa ettiği 800'ün üzerindeki gölet ile kentin büyük ve küçükbaş hayvan popülasyonunu artırmayı başardı. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu projeyle tarım ve hayvancılığın gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Erzurum kırsalında Büyükşehir Belediyesi tarafından 800'ün üzerinde yapılan gölet, kentin büyük ve küçükbaş hayvan popülasyonu artırıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, inşa ettikleri göletlerle şehirdeki büyük ve küçükbaş hayvan popülasyonunun arttığını belirtti.

Erzurum'un her karış toprağına hizmet, her damla suyuna bereket katmak için durmadan çalıştıklarını ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Arazi sulama ve hayvan içme suyunu esas alarak 11 yılda 800'ün üzerinde gölet yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Fonksiyonel özellikleriyle de şehrimizin tarım ve hayvancılık hayatına katkı sunan göletlerimiz sayesinde Erzurum ve bölgemizde hayvan varlığı giderek artıyor. Şu an itibariyle ekiplerimiz Yakutiye ilçemize bağlı Yeşilyayla mahallemizde hummalı bir şekilde çalışıyor. Büyük ölçekli baraj tipi sulama göletimiz tamamlandığında 13 bin dönüm araziyi suyla buluşturacağız. Verimli topraklarımızı üretimle ve çiftçimizi bereketle buluşturacak bu dev yatırım tarımın ve ekonomik kalkınmanın da yeni kapısı olacak."

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları var
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar geriledi

İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar düştü
Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi! Galatasaray'da rekor ayrılık kapıda

Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi! Galatasaray'da rekor ayrılık
Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım

Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım
20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili ilk tespit! İşte havada yaşananlar

20 şehit verdiğimiz kazayla ilgili ilk tespit! Sır perdesi aralandı
İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar geriledi

İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar düştü
Öğrenci yurdunda çalışan sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı

Sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Fenerbahçe'nin istediği yıldız milli takımda kahraman oldu

Fenerbahçe'nin istediği yıldızın içinden adeta Messi çıktı
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
4 katlı metruk binada yangın çıktı; 1 erkek cesedi bulundu

Metruk binada yangın çıktı; ekipler yanmış cesetle karşılaştı
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.