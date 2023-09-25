Erzincan Valisi Aydoğdu, Karasu'da rafting yaptı

ERZİNCAN Valisi Hamza Aydoğdu, Karasu Nehri'nde protokol mensupları ile birlikte rafting yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 19 Ağustos'ta Erzincan Valiliği'ne atanan Hamza Aydoğdu, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Arda Heb ve sporcularla rafting heyecanı yaşadı. Kemah ilçesindeki Acemoğlu Köprüsü'nde 3 bot ve 2 kanoyla birlikte Karasu Nehri'ne giren Vali Aydoğdu ve beraberindekiler, yaklaşık 4 saat boyunca kürek çekti. Karasu Nehri'nin dalgalarıyla profesyonel bir sporcu gibi mücadele eden Aydoğdu, Erzincan'ın doğa sporlarının merkezi olduğunu söyledi.

Rafting parkurunda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Karasu Nehri kenarında başlangıç ve bitiş noktalarının oluşturulacağını bildirdi. Mumcu, Sansa Boğazı ve Kemah Boğazında 4 adet günübirlik tesislerin kurulacağını söyledi.

Zorlu rafting turu sonrası değerlendirmede bulunan Vali Hamza Aydoğdu, "Doğa sporlarının başkenti seçilecek olsa Erzincan'dan daha isabetli ve güçlü bir aday olmazdı. Bu dört saatlik parkurun sonunda insanın hissettiği şey şu: bütün dertlerden, sıkıntılardan kurtulup hayata yeniden başlangıç yapılacak yer burası. Tüm vatandaşlarımızı, doğa sporlarının pek çoğunun yapıldığı Erzincan'ımıza bekliyoruz" dedi.