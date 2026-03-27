"Erzincan Geven Balı" coğrafi işaretle tescillendi

Erzincan'da, bölgeye özgü geven ve kekik bitkilerinden elde edilen "Erzincan Geven Balı" coğrafi işaret tescili aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil edilen geven balı ile birlikte kentin sahip olduğu coğrafi işaretli ürün sayısı 17'ye yükseldi.

Geven balının kalitesinin mühürlendiği ve uluslararası pazarda hak ettiği değeri görme yolunda önemli bir adım atıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Artık sofralarımızdaki bu şifa, Erzincan imzasıyla daha güçlü bir şekilde yerini alacak. Bu başarıda emeği geçen Erzincan İli Arı Yetiştiricileri Birliği'ne ve kıymetli üreticilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Şehrimize, üreticimize ve sofralarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Yolumuz açık, bereketimiz daim olsun."