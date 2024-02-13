Üye Girişi
Haberler

Erzincan'daki Çöpler Altın Madeni'nde Toprak Kayması

Güncelleme:

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı. Sendika, emeğin ve bilimin yok sayılması nedeniyle madenlerden kötü haberlerin gelmeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kaymasına ilişkin yapılan açıklamada, "Emeğin ve bilimin yok sayılması nedeniyle madenlerden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Erzincan İliç'teki toprak kayması ile ilgili olarak Dev Maden Sen sendikamızın Genel Merkez yöneticileri bölgeye doğru yola çıktı. DİSK olarak sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" denildi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun X hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emeğin ve bilimin yok sayılması nedeniyle madenlerden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Erzincan İliç'teki toprak kayması ile ilgili olarak Dev Maden Sen sendikamızın Genel Merkez yöneticileri bölgeye doğru yola çıktı. DİSK olarak sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Ekonomi Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title