Erzincan'daki Çöpler Altın Madeni'nde Toprak Kayması

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kaymasına ilişkin yapılan açıklamada, "Emeğin ve bilimin yok sayılması nedeniyle madenlerden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Erzincan İliç'teki toprak kayması ile ilgili olarak Dev Maden Sen sendikamızın Genel Merkez yöneticileri bölgeye doğru yola çıktı. DİSK olarak sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" denildi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun X hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emeğin ve bilimin yok sayılması nedeniyle madenlerden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Erzincan İliç'teki toprak kayması ile ilgili olarak Dev Maden Sen sendikamızın Genel Merkez yöneticileri bölgeye doğru yola çıktı. DİSK olarak sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz."