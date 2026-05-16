Erzincan'da aşırı yağış, ekili arazileri vurdu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde üç gündür süren şiddetli yağışlar nedeniyle bazı belde ve köylerde su baskınları oluştu, ekili tarım arazileri sular altında kaldı. DSİ ekipleri tahliye çalışması başlatırken, hasar tespit çalışmaları için hazırlıklar sürüyor.

Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesi ve mahalleleri ile Büklümdere, Edebük ve Bağpınar köylerinde etkili olan yoğun yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından Karasu Irmağı'nın su seviyesinin yükselmesi ile nehir kenarına yakın bölgelerdeki tarım arazileri su altında kaldı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, bölgede tahliye çalışması başlattı. Su altında kalan arazilerde hububat, şeker pancarı ve yonca ekili olduğu öğrenildi. Yetkililer, suların tahliye edilmesinin ardından Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarının başlatılacağını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
