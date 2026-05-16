Erzincan'da aşırı yağış, ekili arazileri vurdu

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde üç gündür şiddetli yağış etkili oluyor. Yağışlar nedeniyle bazı belde ve köylerde su baskınları oluştu, ekili araziler su altına kaldı.

Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesi ve mahalleleri ile Büklümdere, Edebük ve Bağpınar köylerinde etkili olan yoğun yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından Karasu Irmağı'nın su seviyesinin yükselmesi ile nehir kenarına yakın bölgelerdeki tarım arazileri su altında kaldı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, bölgede tahliye çalışması başlattı. Su altında kalan arazilerde hububat, şeker pancarı ve yonca ekili olduğu öğrenildi. Yetkililer, suların tahliye edilmesinin ardından Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarının başlatılacağını bildirdi.

