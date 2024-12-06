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Erzincan'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

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Erzincan'da düzenlenen operasyonda, sahte içki üretimi yapan bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada sahte viski, bir şırınga ve viski aroması ele geçirildi.

Erzincan'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde operasyon gerçekleştirildi.

Sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen A.K'nin ikametinde yapılan aramada, 5,5 litre sahte viski,1 şırınga ve 8 viski aroması ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel
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