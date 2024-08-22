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Erzincan'da maden işçileri eylemde

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Erzincan İliç'teki Anagold maden ocağında işten çıkarılan 187 işçi ve aileleri maden önünde eyleme başladı. İşçi aileleri, topraklarını geri isteyerek sloganlar attı.

(ERZİNCAN) - Erzincan İliç'te şubat ayında dokuz işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği Anagold maden ocağında işten çıkarılan 187 işçi ve aileleri maden önünde eyleme başladı. Nizamiye kapısına yürümek isteyen işçi aileleri, "Önce topraklarımızı, sonra canlarımızı, en sonunda hayallerimizi çaldınız", "Siyanürsüz topraklarımızı geri ver" dövizleri taşıyarak " Maden, toprakları terk et" sloganları attı.

Dokuz kişinin liç kayması sonucu hayatını kaybettiği Erzincan İliç'teki altın madeninin işletmecisi Anagold Madencilik'in işten çıkardığı işçiler ve aileleri bugün eylem yaptı.

Anagold Madencilik'in önüne yürüyen kadınlar ellerinde "Önce topraklarımızı, sonra canlarımızı, en sonunda hayallerimizi çaldınız", "Nerede devlet, nerede adalet", "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Köyümüz harabe halkımız mağdur", "Siyanürsüz topraklarımızı geri ver" dövizleri taşıyarak "Maden, toprakları terk et" sloganları attı.

İşçi ailelerinden bir kadın, "Sen 187 kişiyi işten çıkaracaksın İstanbullusu, Ankaralısı, Diyarbakırlısı burada iş yapacak. Öyle bir dünya yok, biz buna müsaade etmeyiz" dedi.

"Meramızı aldılar işçilerimizi de işten attılar"

İşten çıkarılan bir işçi ise, "Şu anda en büyük sıkıntı maden yetkililerin bizi muhatap almaması" diye konuştu.

Bir kadın ise, "Bizim meramızı aldılar işçilerimizi de işten attılar hakları yok. Biz işçilerimizi geri işe almalarını istiyoruz işe alamıyorlarsa meramızdan çıkıp gitsinler" dedi.

"İlk önce ellerindeki kanı temizlesinler sonra bizi copla dövsünler"

Babası işten çıkarılan bir kadın, "Bize  işten çıkarılmalarla ilgili mail gönderdiler, babamı işten çıkarması için bir tane sebep yok ya. Kim biliyor işten niye çıktığını, hiç kimse bilmiyor. Kafasına göre işten çıkarmışlar… İster biber gazı, ister cop biz hakkımızı arayacağız. İlk önce ellerindeki kanı temizlesinler sonra bizi copla dövsünler" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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