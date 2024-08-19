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Erzincan'da maden faciası sonrası 187 işçinin iş akdi feshedildi

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Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan toprak kayması sonucu 9 işçinin ölümüyle sonuçlanan madende çalışan 187 işçinin iş akdi feshedildi.

(ANKARA) - Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin ölümüyle sonuçlanan toprak kaymasının yaşandığı madende çalışan 187 işçinin iş akdi feshedildi. İşçilerin iş akdini fesheden Anagold Madencilik internet sitesinden yayınladığ mesajda,  Erzincanspor'a verdikleri desteğe ilişkin bilgi verildi. Mesajda, "Erzincanspor'a olan taahhütlerimizi yerine getirme konusunda titizlikle çalıştık. 2024 yılı toplam sponsorluk sözleşmemiz 700 bin dolar olup, yaşadığımız olaya rağmen toplam 495 bin dolarlık ödemenin tamamlandığını da belirtmek isteriz" ifadelerine yer verdi.

Erzincan İliç'te şubat ayındaki toprak kaymasında 9 madencinin öldüğü madende çalışan işçiler, işten çıkarıldıklarını bugün kendilerine gönderilen mesajla öğrendi. Anagold Madencilik yaptığı açıklamada, 187 işçinin iş akdinin feshedildiğini duyurdu:

"Olayın ardından 6 ay boyunca içinde bulunduğumuz zorlu ekonomik duruma ve hiçbir çalışanımızı mağdur etmeme çabamıza rağmen maalesef uzun bir zaman dilimine yayılacak olan bu çalışmaların uzun vadeli etkisi ve kapsamı göz önünde bulundurulduğunda, bazı operasyonel değişiklikler yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu doğrultuda, 187 çalışma arkadaşımızla yollarımızı ayırmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz."

Anagold Madencilik internet sitesinde, "13 Şubat'taki 'talihsiz olay' sonrasında tasarruf önlemleri aldıklarını, bu zorlu süreçte dahi, yani maden işletme kapalı olmasına rağmen Erzincanspor'a olan taahhütlerimizi yerine getirme konusunda titizlikle çalıştıklarını. 2024 yılı toplam sponsorluk sözleşmemiz 700 bin dolar olup, yaşadığımız olaya rağmen toplam 495 bin dolarlık ödemenin tamamlandığını da belirtmek isteriz" ifadesi yer aldı.

Ne olmuştu?

Anagold Madencilik'in  altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi toprak altında kaldı. Toprak altında kalan işçilerin bedenlerine aylar sonra ulaşıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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