Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Haberler

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Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AA - Barış Yalçınkaya - Güncel
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Erzincan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Y.K.'nin kullandığı 36 AAR 593 plakalı araç Kavakyolu Mahallesi Kuba Camisi Kavşağı'nda L.E.'nin kullandığı 25 ET 156 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra iki araçta bulunan M.M.T, E.E, Ö.F.E. ve E.K. yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

Kavakyolu Erzincan Tragger Güncel Haberler

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