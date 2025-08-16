Erzincan'da Geleneksel Okçuluk Müsabakaları Başladı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Erzincan'da düzenlenen "Mengücek Melik Gazi Menzil Kupası" müsabakaları başladı.

Üzümlü ilçesi Semiz Ali Mera Alanı'nda yer alan 700 metrelik parkurdaki müsabakalara, 23 ilden 160 sporcu katılıyor.

Organizasyonda sporcular, "minikler", "yıldızlar", "gençler" ve "büyükler" kategorilerinde atışlarını yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, okçuluğun geçmişten bugüne gelen bir miras olduğunu, bunu gelecek nesillere aktarmak için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Bakanlık olarak bu geleneği geleceğe taşıyabilmek için mücadele ettiklerini belirten Mumcu, "Biz çok kadim, kardeşlikle büyümüş, hayatı ve kurduğu devletlerde mücadeleyi hep birlikte yapmış bir milletin evlatlarıyız. Yakın geçmişte geleneksel sporlarımız çok daha iyi yerlere geldi. Dünya çapında da çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum." dedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise ok ve yayın Türkler için önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bugün, Mengücek Gazi'nin adıyla mühürlenmiş bu topraklarda hem tarihin hem sporun hem de asaletin izinde bir buluşmaya geldik. Üzümlü'nün bereketli ovası, bu 2 gün boyunca okçuluğun kalbi, yayların nefesi, nişan taşlarının gölgesi olacak. Ok, insanoğlunun hem avı hem savunması hem de inancı olmuştur. Türk'ün tarihinde ok, yalnızca bir silah değil, adaletin, disiplinin, sabrın sembolüdür. Yay ise gücün tevazuyla birleştiği bir emanettir. Bizim medeniyetimizde okçu, yalnızca hedefi vuran kişi değildir, nefsini terbiye eden, sabrın kıvamını bilen, gayesini berrak tutan kişi demektir."

TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz de memleketi Erzincan'da olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Sadece yay gerip ok atmıyoruz, bir tarihi yaşatma misyonunu da yükleniyoruz. Çok şükür geldiğimiz noktada yaklaşık 30 binden fazla sporcumuzla, 1000'e yaklaşan kulübümüzle bu branşı yaşatma adına çok ciddi bir ivmeyi sizlerle beraber taşıyoruz." dedi.

Sporcuların geleneksel kıyafetler giyerek katıldığı müsabakalar yarın sona erecek.