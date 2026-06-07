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Dünya Kaykay İniş Şampiyonası sona erdi

Dünya Kaykay İniş Şampiyonası sona erdi
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Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası'nda 18 ülkeden 64 sporcu yarıştı. Final sonuçlarıyla şampiyonlar belli oldu.

ERZİNCAN'ın ev sahipliğinde Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası (WDSC 2026) sona erdi.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada 18 ülkeden 64 sporcu, dünya şampiyonluğu için mücadele etti. Önceki gün Ergan Dağı Kayak Merkezi yolunda başlayan organizasyona, 18 farklı ülkeden toplam 64 sporcu katıldı. Kaykay tutkunlarını Erzincan'da buluşturan şampiyonada, 3,2 kilometrelik zorlu parkurda yapılan yarışlar adrenalin dolu anlara sahne oldu.

Bugün final yarışlarının yapıldığı şampiyonada; erkek paten (Skate) kategorisinde Antoine Carlotti birinci, Nick Broms ikinci, Adrien Paynel üçüncü oldu. Erkek kızak (Luge) kategorisinde Andy Lally birinci, Abdil Mahdzan ikinci, Phil Spencer üçüncü sırayı aldı. Bayan paten (Skate) kategorisinde Lisa Peters birinci, Sabrina Ambrosi ikinci, Seline Theiler üçüncü oldu. Erkekler sıralı eleme kategorisinde ise Carlos Quriga birinci, Tiziano Ferrari ikinci, Filippo Radaelli üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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