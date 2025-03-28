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Erzincan'da Çiftçilere Ağaç Budama Eğitimi

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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde düzenlenen eğitimde, çiftçilere meyve ağaçlarının budama teknikleri teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, çiftçilere ağaç budama eğitimi düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, meyve ağaçlarının budanması teorik olarak çiftçilere anlatıldı, uygulamalı olarak öğretildi.

Eğitime katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, ilçede ceviz ve vişne gibi meyve türlerinin yetiştirilebildiğini belirterek, çiftçilerin istekleri doğrultusunda eğitimlerin devam edeceğini anlattı.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Güncel
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