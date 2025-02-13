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Erzin Kaymakamı Özaydın, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

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Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraflara oy verdi. Özaydın, 'Haber', 'Spor', 'Özgür Suriye', 'Günlük Hayat' ve 'Doğal Yaşam ve Çevre' kategorilerindeki eserleri inceleyerek seçim yaptı.

Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özaydın, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024'te yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" adlı fotoğrafına oy veren Özaydın, "Spor" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Kartallar" başlıklı karesini seçti.

Özaydın, bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ölümcül kanıt", "Günlük Hayat" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Ofis ortamı", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Garry Lotulung'un "Kuyruklu yıldız ve volkan" başlıklı eserlerini tercih etti.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında emeği geçenleri kutlayan Özaydın, "Her yıl düzenlenen bu yarışmayı merakla bekliyor ve takip ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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