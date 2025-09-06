Haberler

Ertuğrul Ocağı Derneği'nden Tarihi Göç Yolculuğu Bisikletle Yeniden Canlandırıldı

Güncelleme:
Ertuğrul Ocağı Derneği üyeleri, Kütahya'nın Domaniç ilçesinden Bilecik'in Söğüt ilçesine bisiklet yolculuğu başlatarak Kayı Boyu'nun tarihi göç yolculuğunu yeniden canlandırdı. Etkinlikte Osman Gazi'nin annesi Hayme Ana'nın kabri ziyareti de gerçekleştirildi.

Ertuğrul Ocağı Derneği üyeleri, Kayı Boyu'nun tarihi göç yolculuğunu yeniden canlandırmak amacıyla Kütahya'nın Domaniç ilçesinden Bilecik'in Söğüt ilçesine bisiklet yolculuğu başlattı.

Program kapsamında Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "devlet ana" diye tanınan "Hayme Ana"nın Çarşamba köyündeki kabri başında dua edildi.

Bilecik'te faaliyet gösteren Ertuğrul Ocağı Derneği Başkanı Orhan Şişman, bisiklet tutkunlarıyla Hayme Ana'nın manevi huzuruna geldiklerini söyledi.

Şişman, "Ecdat tüm zorluklara rağmen bu topraklara gelmiş. Biz de aynı inancı, aynı kararlılığı sahada hissetmek istiyoruz." dedi.

Bisikletçilerin kaptanı Levent Yılmaz da göç yolunda pedal çevireceklerini dile getirerek, "Bu yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda ecdadın yaşadığı zorlukları anlamaya yönelik bir yolculuk. Yarın Söğüt'te olacağız ve orada Ertuğrul Ocağı yönetimi bizi karşılayacak." diye konuştu.

Daha sonra Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Naci Uzuncan ile İlçe Orman İşletme Müdürü Engin Yormaz, bisikletçileri Söğüt'e uğurladı.

Yaklaşık 90 kilometrelik güzergahı kapsayan etkinlikte, bisikletçilerin ilk durağı Domaniç yaylaları olacak. Katılımcılar, bir gece konakladıktan sonra Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ulaşacak.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel
