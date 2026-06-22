Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a uluslararası internet bağlantısı sağlanacak
Azerbaycan ve Ermenistan telekom şirketleri arasında imzalanan anlaşmayla, Ermenistan'ın uluslararası internet trafiği Azerbaycan altyapısı üzerinden geçecek. İşbirliği, Güney Kafkasya'da bağlantı çeşitliliği ve bölgesel işbirliğini artırmayı hedefliyor.
Azerbaycan ile Ermenistan şirketleri arasında Ermenistan'ın uluslararası internet bağlantısının Azerbaycan üzerinden sağlanmasına ilişkin anlaşmalar imzalandı.
Azerbaycan Devlet Haber Ajansının (AZERTAC) haberine göre, Azerbaycan'ın telekomünikasyon şirketi AzerTelecom ile Ermenistan'ın önde gelen operatörlerinden Telecom Armenia arasında, Ermenistan'ın uluslararası internet bağlantısının Azerbaycan üzerinden sağlanmasına ilişkin anlaşmalar yapıldı.
Anlaşma kapsamında AzerTelecom, sahip olduğu altyapıyı kullanarak Ermenistan yönündeki internet trafiğinin transit geçişini sağlayacak.
Söz konusu işbirliğinin, Güney Kafkasya'da bağlantı güzergahlarının çeşitlendirilmesine katkı sunması, telekomünikasyon ağlarının güvenilirliğini artırması ve sektörde bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine destek olması hedefleniyor.