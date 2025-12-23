Yeni Asgari Ücret 28 Bin 75 Lira... Erkan Baş: Bu Parayla Kim Geçinecek?

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, 2026 yılı için asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlenmesine tepki gösterdi.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Patronların iktidarı AKP yeni asgari ücreti lütfetmiş: 28 bin 75 TL. Kime sordunuz? Milyonerlere, bankerlere, yandaş baronlarınıza, bir eli yağda bir eli balda bürokratlarınıza. Bu parayla kim geçinecek? Evini geçindirip çocuk okutmaya, kira ödemeye çalışanlar, kredi borcunu geciktirenler. Siz yaptınız, sonuçlarını emekçiler yaşayacak. Kursağınızda kalsın, sözümüz direniş olsun!" ifadesini kullandı.