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İYİ Parti'den büyüme eleştirisi: Yatırım ve ihracat katkısı düştü, büyüme tüketime dayalı

İYİ Parti'den büyüme eleştirisi: Yatırım ve ihracat katkısı düştü, büyüme tüketime dayalı
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, 2026 yılının ilk iki çeyreğine ilişkin milli gelir verilerini değerlendirdi. Usta, büyümenin son 30 yıllık ortalamanın yaklaşık yarısında kaldığını, büyümenin tamamının özel tüketimden geldiğini, sabit sermaye yatırımları ile mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının ise belirgin şekilde azaldığını belirtti.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, 2026 yılının ikinci çeyrek milli gelir verilerini değerlendirerek, yılın ilk iki çeyreğinde büyümenin son 30 yıllık ortalamanın yaklaşık yarısında kaldığını belirtti. Usta, 2026'da büyümenin tamamının, hatta daha fazlasının özel tüketimden kaynaklandığını ifade etti.

Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılı ikinci çeyrek harcamalar yoluyla milli gelirinde dikkat çeken bazı hususlar: 1. ve 2. çeyreklerde uzun dönem (son 30 yıl) ortalama büyümesi yüzde 4,7'dir. 2026 yılında her iki çeyrekte de büyüme uzun dönem ortalamasının yarısı civarında kalmıştır. Her zaman büyümenin temel sürükleyicisi özel tüketim olmuştur. Uzun dönem ortalamalarına bakıldığında, büyümenin yaklaşık yüzde 70'i özel tüketimden gelirken 2026 yılında büyümenin tamamı hatta daha fazlası özel tüketimden gelmiştir.

Sabit sermaye yatırımları uzun dönemde büyümeden daha yüksek artış gösterirken 2026 yılında büyümenin altında artmıştır. Dolayısıyla uzun dönemde büyümenin yaklaşık üçte biri sabit sermaye yatırımlarından gelirken 2026 yılında yatırımların büyümeye katkısı çok düşmüştür.

Mal ve hizmet ihracatı (brüt) uzun dönemde yüzde 6 civarında artarken 2026 yılında azalmıştır. Dolayısıyla uzun dönemde büyümenin yaklaşık üçte biri mal ve hizmet ihracatından gelirken 2026 yılında mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı negatif olarak gerçekleşmiştir. Uzun dönemde mal ve hizmet ithalatı da güçlü artış göstermiştir. 2026 yılında mal ve hizmet ithalatındaki gerileme büyümeye olumlu katkı yapmıştır. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı uzun dönemde nötr kalırken 2026 yılında dalgalı seyretmiştir."

Kaynak: ANKA
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