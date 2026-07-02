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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
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Ergene Belediyesi, hasat sezonunda çiftçilerin güvenliği ve yangın riskini azaltmak için tarla yollarında bakım ve temizlik çalışması başlattı. Ayrıca Çorlu Belediyesi, TBB tarafından hibe edilen yol süpürme aracını teslim aldı.

Ergene Belediyesi, hasat sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçilerin güvenliğini sağlamak ve yangın riskini azaltmak amacıyla tarla yollarında bakım ve temizlik çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında tarım arazilerine ulaşımı sağlayan yolların kenarındaki otların temizlendiğini belirtti.

Hasat döneminde oluşabilecek risklere karşı ilçe genelindeki tarım bölgelerinde planlı çalışma yürüttüklerini ifade eden Topak, çiftçilerin emeklerini korumanın öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Çorlu Belediyesine yol süpürme aracı hibesi

Çorlu Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından hibe edilen yeni yol süpürme aracını teslim aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla araç filosuna kazandırılan yol süpürme aracı için teslim töreni düzenlendi.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, yeni aracın temizlik hizmetlerine hız ve verimlilik kazandıracağını belirterek, desteklerinden dolayı Türkiye Belediyeler Birliğine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
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