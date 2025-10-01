Erfelek'te Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Gözaltı

Sinop'un Erfelek ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erfelek ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Ekiplerce iş yerinde yapılan aramada, 30 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 3 bin makaron ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.