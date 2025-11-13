Ereğli'de Yangın: 6 İş Yeri Hasar Gördü

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan yangında 6 iş yerinde hasar oluştu.

Ziya Gökalp Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi karşısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede iş yerlerine sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, 6 iş yeri hasar gördü.