Kuyumcu Dolandırıcılığı Yapan Şüpheli Tutuklandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde girdiği kuyumcu dükkanında tabancasını gösterip 'Polisim, para arabada' diyerek bir bilezik alıp kayıplara karışan İ.K. (25) yakalanıp, tutuklandı. İ.K.'nin aynı yöntemle bir başka kuyumcuyu da dolandırmaya çalıştığı belirlendi.

Kent merkezinde 24 Şubat günü bir kuyumcu dükkanına giren kişi, iş yeri sahibi Orhan Aydın'a, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olduğunu belirterek belindeki silahı gösterdi. Beşli Reşat altın ve iki bilezik almak istediğini söyleyen bu kişi, kuyumcu Aydın'a, "Arabamda 300 bin lira var, gidip alıp geleceğim" dedi. Ürünleri ayıran Aydın, yaklaşık yarım saat beklemesine rağmen gelen olmayınca durumdan şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu. Yapılan incelemede şüphelinin jandarma personeli olmadığı tespit edildi. Şüphelinin, Orhan Aydın ile altın pazarlığı yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheli, bu kez Ereğli ilçesinde bir kuyumcuya gidip silahını gösterdi. Altın bilezik için pazarlık yapan şüpheli, "Polisim, para arabada alıp geleyim" diyerek bilezikle beraber dükkandan çıkıp kayıplara karıştı. Kuyumcunun durumu polise bildirmesi üzerine ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırma ve incelmemelerde şüphelinin İ.K. olduğu belirlendi. Kozlu ilçesinde yapılan operasyonla İ.K., yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ereğli Adliyesi'ne sevk edilen İ.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, altın bilezik ise kuyumcuya iade edildi.

