Erdoğan ile Irak Başbakanı Sudani Arasında Telefon Görüşmesi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede ticaret ve terörle mücadelede iş birliği vurgusu öne çıktı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Irak'ın başta ticaret olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için adım atmayı sürdüreceğini belirtti. Erdoğan ayrıca, terörle mücadele konusunda iş birliğinin artırılmasının her iki ülkenin de faydasına olacağını ifade etti.