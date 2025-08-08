Erdemli'de Kuraklık Nedeniyle 1000 Dönüm Limon Bahçesi Kurudu

Erdemli'de Kuraklık Nedeniyle 1000 Dönüm Limon Bahçesi Kurudu
Mersin'in Erdemli ilçesinde kuraklık ve su sıkıntısı nedeni ile 1000 dönüm limon bahçesi kurudu. Çiftçiler, Aksıfat Barajı'ndan su talep ediyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, kuraklık ve su temin edilememesi nedeniyle 1000 dönüm limon bahçesi kurudu.

Erdemli ilçesinde, kuraklık ve su temininde yaşanan sorunlar nedeniyle tarımsal ürünler zarar görmeye başladı. Ayaş Mahallesi'nde çiftçilere ait 1000 dönüm limon bahçesi kurudu. Yetkililerden yardım bekleyen çiftçiler, Aksıfat Barajı'ndan tarlalara su verilmesini istedi. Ayaş Mahalle Muhtarı Bayram Kurt, "Ayaş Mahallesi adeta bir yangın yerine döndü. Binbir emekle, alın teriyle, masrafla kurulan limon ve meyve bahçeleri susuzluk nedeniyle kuruyor. Yaklaşık 2 aydır bu bahçelere hiç su verilmedi. Fidanlar, ağaçlar, umutlar kurudu. Aksıfat Barajı, bölgemizdeki tarım arazilerini sulamak için yapıldı ama bu suyu Silifke ilçesi tarafı kullanıyor, biz Ayaş'taki çiftçiler faydalanamıyoruz. Oysa bizim tarlalarımız da bu baraj için planlanan bölgede yer alıyor. Her geçen gün ağaçlar kuruyor, araziler çoraklaşıyor. Bu büyük bir tarımsal yıkım. Ayaş halkının çığlığını artık duysunlar. Bu bir siyasi mesele değil, bu bir yaşam meselesi. Siyasilerden, devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Bir damla suya muhtacız. Bu durum sürdürülemez. Bazı çiftçiler kredi borçlarını dahi ödeyemiyor. Kuruyan bahçelere tekrar yatırım yapmak çok zor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
