Erciyes Üniversitesi, Patentli Projelerini Şirkete Devretti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), öğretim görevlileri tarafından geliştirilen ve patenti alınan 4 projenin sınai mülkiyet haklarını bir şirkete devretti.

ERÜ Senato Salonu'nda düzenlenen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, devri alan şirketin yetkilisi Sedat Aksakallı ve bazı öğretim görevlileri katıldı.

Altun, burada yaptığı konuşmada, üniversite-sanayi işbirliği ile yapılan çalışmaların özgün değere sahip olması gerektiğini söyledi.

Bu tarz çalışmaların bir patent değerine ulaşmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Altun, "ERÜ her daim ülkemizin sayılı araştırma üniversitelerinden birisi olmuştur. Bu çalışmalarımızı artırarak devam etmek istiyoruz. Yaptığımız çalışmaların patent işleminden sonra devredilmesinin önemli bir sonuç olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Altun ve Aksakallı devir için imzalarını attı.