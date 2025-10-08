Haberler

Erciyes Üniversitesi, Patentli Projelerini Şirkete Devretti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi, öğretim görevlileri tarafından geliştirilen ve patenti alınan 4 projenin sınai mülkiyet haklarını bir şirkete devretti. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite-sanayi işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), öğretim görevlileri tarafından geliştirilen ve patenti alınan 4 projenin sınai mülkiyet haklarını bir şirkete devretti.

ERÜ Senato Salonu'nda düzenlenen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, devri alan şirketin yetkilisi Sedat Aksakallı ve bazı öğretim görevlileri katıldı.

Altun, burada yaptığı konuşmada, üniversite-sanayi işbirliği ile yapılan çalışmaların özgün değere sahip olması gerektiğini söyledi.

Bu tarz çalışmaların bir patent değerine ulaşmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Altun, "ERÜ her daim ülkemizin sayılı araştırma üniversitelerinden birisi olmuştur. Bu çalışmalarımızı artırarak devam etmek istiyoruz. Yaptığımız çalışmaların patent işleminden sonra devredilmesinin önemli bir sonuç olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Altun ve Aksakallı devir için imzalarını attı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zabıtaların yaşlı kadına muamelesi yürekleri sızlattı

Yaşlı kadına yapılan muamele yürekleri sızlattı
İletişim Başkanlığı'ndan nadir elementler için ABD'li görüşme yapıldığı iddiasına yalanlama

Nadir elementler ABD'ye mi devrediliyor? Beklenen açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.