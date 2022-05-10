Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü TSE ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi aldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinden (OSB) yapılan açıklamaya göre, OSB'nin almış olduğu kalite belgelerine TSE ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi de eklendi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni, TSE Kayseri Bölge Koordinatörü Mahmut Ulaş'tan aldı.

İl Jandarma Komutanlığından traktör sürücülerine eğitim

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pınarbaşı ilçesinde traktör sürücülerine trafik kuralları eğitim verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ziraat Odası Başkanlığı koordinesinde, Kaynar Mahallesi'nde düzenlenen programda, traktör römorklarına 100 reflektör takıldı.

Etkinlikte, traktör sürücülerine yönelik trafik kuralları konusunda bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak maksadıyla, trafik eğitimi verildi.

Erciyes Üniversitesinin THE 2022 yılı etki sıralamasındaki başarısı

Dünyanın üniversite derecelendirme organizasyonlarından olan Times Higher Education (THE) tarafından 2022 yılı etki sıralaması sonuçları açıklandı.

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletlerin (BM) sürdürülebilir kalkınma hedefleri göz önüne alınarak yapılan ve kurumsal veriler dikkate alınarak gerçekleştirilen THE 2022 yılı etki sıralamasında ERÜ önemli başarı gösterdi.

Dünyada 110 ülkeden 1524 üniversitenin katıldığı sıralamada ERÜ, 301-400 bandında yer alırken, ulusal sıralamada ise Özyeğin Üniversitesi ile birlikte 3. sırada yer buldu.

Kocasinan Belediyesinden fidan dikimi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Engelliler Haftası kapsamında Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu ile Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle fidan dikti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Kocasinan'ın dört bir tarafında ağaçlandırma çalışması yaptıklarını ve daha yeşil bir Kayseri'yi inşa etmek için yoğun gayret sarf ettiklerini kaydetti.

Talas ilçesinde esnaf buluşmaları yeniden başladı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 2022 yılı başında uygulamaya koyduğu "Esnaf Buluşmaları", ramazan ayında verilen aranın ardından yeniden başladı.

İlçe belediyesinden yapılan açıklamaya göre, esnaf buluşmaları programıyla Başkan Yalçın ile bir araya gelen esnaf, istek ve taleplerini direkt iletme imkanı buluyor.