Haberler

Erciyes Kayak Merkezi'nde Sezon Öncesi Değerlendirme Toplantısı

Erciyes Kayak Merkezi'nde Sezon Öncesi Değerlendirme Toplantısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ, Erciyes Kayak Merkezi'nde otel yöneticileriyle sezon öncesi talepler ve öneriler üzerine değerlendirme yaparak, bölgedeki turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ, Erciyes Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren otellerin yöneticileriyle bir araya gelerek sezon öncesi talepler ve öneriler üzerine kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Genel Müdür Zafer Akşehirlioğlu ve birim müdürlerinin katılımıyla kayak merkezinde faaliyet gösteren otellerin yöneticileriyle istişare yapıldı.

Toplantıda, otellerin sezon öncesi talepleri, önerileri ve beklentileri ele alındı.

Burada konuşan Elcuman, Erciyes Kayak Merkezi'nin dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer almasıyla Türkiye'nin önemli dağ turizmi destinasyonlarından biri haline geldiğini belirterek, bölgedeki tüm paydaşlarla düzenli olarak bir araya gelip onların görüşlerini dinlemeye devam ettiklerini, bu sayede daha kaliteli bir hizmet sunmayı ve bölgenin turizm potansiyelini daha da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
'Cellat' gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt

Ankara'yı sarsan çağrı! DEM'den zehir zemberek yanıt geldi
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
'Mobilyacı Mehmet' olarak biliniyordu, müebbetten arandığı ortaya çıktı

"Mobilyacı Mehmet" olarak biliniyordu, bakın kim çıktı
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
Türk Eczacıları Birliği uyardı! Bu kahvelere dikkat edin, ölüme sebep oluyor

Türk Eczacıları Birliği uyardı: Ölüme sebep oluyor
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
'Öldürdüğüm adam yapay zeka' diye kendini savunan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

"Öldürdüğüm adam yapay zeka" dedi, mahkeme gözünün yaşına bakmadı
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Küba'da 33 kişi sivrisinekler nedeniyle hayatını kaybetti

Sivrisinekler ülkeyi mezarlığa çevirdi! Ölenlerin çoğu daha çocuk
AK Partili Tayyar: Öcalan duvara tosladı

AK Partili isimden gündem yaratacak çıkış: Öcalan fena duvara tosladı
İç kanama geçiren Murat Cemcir'den güzel haber geldi

İç kanama geçiren ünlü oyuncudan güzel haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.