Erciyes Kayak Merkezi'nde Sezon Öncesi Değerlendirme Toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ, Erciyes Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren otellerin yöneticileriyle bir araya gelerek sezon öncesi talepler ve öneriler üzerine kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Genel Müdür Zafer Akşehirlioğlu ve birim müdürlerinin katılımıyla kayak merkezinde faaliyet gösteren otellerin yöneticileriyle istişare yapıldı.

Toplantıda, otellerin sezon öncesi talepleri, önerileri ve beklentileri ele alındı.

Burada konuşan Elcuman, Erciyes Kayak Merkezi'nin dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer almasıyla Türkiye'nin önemli dağ turizmi destinasyonlarından biri haline geldiğini belirterek, bölgedeki tüm paydaşlarla düzenli olarak bir araya gelip onların görüşlerini dinlemeye devam ettiklerini, bu sayede daha kaliteli bir hizmet sunmayı ve bölgenin turizm potansiyelini daha da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.