Erasmus Projesindeki 30 Bin Euro'nun Çalındığı İddiasıyla Müdür Gözaltında

Güncelleme:
Samsun'da, Erasmus projesi kapsamında gönderilen 30 bin avroyu kendi hesabına aktardığı iddia edilen Atakum İlçe Milli Eğitim Strateji Şube Müdürü B.A., gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

SAMSUN'da Erasmus projesi gönderilen 30 bin avroyu kendi hesabına aktardığı iddia edilen Atakum İlçe Milli Eğitim Strateji Şube Müdürü B.A., gözaltına alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Şube Müdürü B.A.'nın, Erasmus projesi kapsamında gönderilmiş olan 30 bin avroyu kendi hesabına dijital bankacılık yöntemiyle aktardığı iddia edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, B.A.'yı gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
