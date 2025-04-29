Engiz Kadın Kooperatifi'nden 19 Mayıs Belediye Başkanı'na Ziyaret

Engiz Kadın Kooperatifi (ENKA) yönetimi, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu ziyarette bulundu.

Topaloğlu, ENKA Yönetim Kurulu Başkanı Oya Nur Kaya Bolat ve yönetimini makamında kabul etti.

Bolat, Samsun Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda, ENKA'nın ürünlerinin sergilenmesi ve tanıtımına imkan sağlayan Topaloğlu'na teşekkür plaketi verdi.

Başkan Topaloğlu, ENKA temsilcilerine 19 Mayıs ilçesini başarılı bir şekilde temsil etmelerinden dolayı teşekkür etti.