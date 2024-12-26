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Engelli ve Engelsiz Çocuklar Sporla Hayata Kazandırılıyor

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde kurulan Abdullah Öztürk Akademisi, engelli ve engelsiz çocuklara masa tenisi eğitimi vererek onları hayata ve topluma kazandırmayı hedefliyor. Paralimpik masa tenisi dünya şampiyonu Abdullah Öztürk'ün adını taşıyan akademi, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeyi amaçlıyor.

Engelli ve Engelsiz çocuklar spor ile hayata kazandırılıyor

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde kurulan Abdullah Öztürk Akademisi'nde masa tenisi kurslarına katılan engelli ve engelsiz çocuklar, aldıkları spor eğitimleriyle hayata ve topluma kazandırıyorlar.

Ankara'da engelli ve engelsiz çocukların spor ile hayata kazandırılmasını destelemek amacıyla bir projeye imza atıldı. Paralimpik masa tenisi dünya şampiyonu Abdullah Öztürk'ün adını taşıyan bir spor akademisi kuruldu. Akademi, Türkiye'nin farklı noktalarındaki engelli ve engelsiz yetenekli çocukları bulmayı amaçlıyor.

"Abdullah Öztürk ülkemize olimpiyat şampiyonlukları kazandırmıştır"

Akademide çocukları spora teşvik ettiklerini anlatan iş insanı Abdullah Tunç, "Şu anda aramızda bulunan Abdullah Öztürk, Türk spor tarihinin yaşayan efsanelerinden. Özellikle engelli bireylerimize örnek olmuş, onların hayata bakış açısını değiştirmiş, evde oturan ve toplum içine çıkmayan engelli anlayışını yıkarak ülkemize olimpiyat şampiyonlukları, Dünya ve Avrupa dereceleri kazandırmıştır" ifadesini kullandı.

"Geleceğe umutla bakan nesil yetiştirmek için devam edeceğiz"

Akademinin şampiyon sporcu Abdullah Öztürk gibi nice şampiyonları yetiştirmeyi hedeflediğini belirten Tunç, "Topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek ve geleceğe umutla bakan bir nesil yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ülke sporunun geleceğine böylesine anlamlı bir miras bırakacağımız için de marka olarak büyük bir gurur ve heyecan duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"Nice şampiyonların yetişeceğine yürekten inanıyorum"

Lider Engelliler Spor Kulübü Başkanı İlhami Kılınçkaya ise açıklamasında şunları kaydetti:

"Yaklaşık 40 yıllık antrenörlük hayatımın en özel ve mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Hayatım boyunca Antrenörü ve ağabeyi olmaktan büyük gurur duyduğum sevgili Abdullah Öztürk'ün açtığı şampiyonluk yolunda 'Abdullah Öztürk Akademi' projesi ile nice şampiyonların yetişeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

"Türk sporuna hizmet etmenin onurunu yaşayacağım"

Şampiyon sporcu Abdullah Öztürk ise açıklamasında, şunları kaydetti:

"20 yıldır büyük bir gururla ve şerefle ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın birçok noktasında onlarca kez başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadım. Dünya sporunun zirvesi olan Paralimpik Oyunlar'dan herhangi bir uluslararası hazırlık turnuvasına kadar dünyanın birçok noktasında madalya için savaştım. Kariyerimin bu en olgun döneminde Türk sporuna, sporculuğumun yanı sıra bambaşka bir alanda hizmet etmenin onurunu yaşayacağım.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GEÇİM - Güncel
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