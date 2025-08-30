Enez'de 30 Ağustos Zafer Seyri Coşkuyla Kutlandı

Enez'de 30 Ağustos Zafer Seyri Coşkuyla Kutlandı
Edirne'nin Enez ilçesinde düzenlenen geleneksel '30 Ağustos Zafer Seyri' etkinliği, yaklaşık 100 teknenin katılımıyla gerçekleşti. Türk bayraklarıyla süslenen tekneler, sahil boyunca ilerleyerek coşkulu kutlamalara imza attı.

SAROS KÖRFEZİ'NDE TEKNE İLE KUTLAMA

Edirne'nin Enez ilçesinde, Enez Amatör Denizciler ve Su Sporları Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen '30 Ağustos Zafer Seyri', bu yıl da coşkuyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 teknenin yer aldığı etkinlik, balıkçı barınağından başladı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan tekneler, marşlarla 2 kilometrelik sahil hattı boyunca ilerleyip sahildeki vatandaşları selamladı. Enez Kaymakamlığı, Enez Belediyesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın destek verdiği etkinlikte, 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Olgay GÜLER/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
